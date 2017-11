Links/Rechts 19.11.17

Anm.: der Zug ist seit der Wahl abgefahren…



RT: Paris: Eskalierende Proteste gegen Arbeitsmarktreform

… „Diskin weiß, wovon er spricht. Jahrelang war er Direktor des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin-Bet und Spezialist für Computerspionage. Heute berät er Automobilunternehmen, Volkswagen hält 40 Prozent der Anteile an „Cymotives Technologies“. “ …

ard: Autonomes Fahren – Das Auto als mögliche Waffe?

… „Wie der britische Fernsehsender BBC bereits am Montag berichtet hatte, sollen ungefähr 4.000 IS-Kämpfer, darunter führende Kader des IS, in Übereinkunft mit den USA und den „Demokratischen Kräften Syriens“ (SDF) die Stadt Rakka verlassen haben. Ihre Familien und sogar ihre Waffen konnten sie mitnehmen. Die Richtung des Rückzuges: Die Türkei und Europa. Laut der BBC sollen die interviewten IS-Kämpfer „Missionen in Europa“ planen.

Weder den Regierungssprechern, noch Video-Bloggern, wie Thilo Jung, schien der brisante BBC-Enthüllungsbericht ein Begriff zu sein.“ …

RT: Bundesregierung weiß nichts von US-Deal mit IS über sicheren Rückzug aus Rakka und Missionen in EU

… „Das 20 Tonnen schwere Cockpit wurde völlig zerstört. “ …

sputnik: Schon zum zweiten Mal: Weltgrößtes Luftfahrzeug stürzt ab

… „Erste Tests gab es bereits an der Tohoku Universität in Japan. Mäuse, die mit dem Medikament behandelt wurden, lebten viermal so lange wie eine Testgruppe, die das Medikamt nicht erhielt. Zudem hatten die behandelten Tiere keine der typischen Alterserkrankungen.“ …

ard: Amish in den USA – Ein Jungbrunnen in den Genen?

… „»Am 19. September 2016 bestiegen wir das Flugzeug. Zwei Tage später hatte ich erfolgreich eine ferngesteuerte, nicht-kooperative Penetration erreicht. Dies bedeutet, wir hatten niemanden, der das Flugzeug berührte, es gab keine Bedrohung von innen.«

Dabei habe er »übliches Zeugs verwendet«, welches durch jede Sicherheitskontrolle komme und auf diesem Weg eine Verbindung mit den Systemen im Flugzeug hergestellt.“ …

n8waechter: Boeing 757 gehackt – Piloten haben nichts bemerkt

… „“Der Betrug ist kinderleicht“, zitierte die Zeitung einen Unternehmer. Ein wichtiger Tatort sei das Briefzentrum in Frankfurt. Vor allem samstags, wenn die Kontrolle dort schlecht oder gar nicht besetzt sei, wurden demnach Briefe registriert, die nie eingegangen sind. Die „Samstagsmengen sind zum größten Teil nicht existente Sendungsmengen“, zitierte die Zeitung aus den Akten der Ermittler.“ …

ard: Deutsche Post betrogen – Millionen Briefe, die es niemals gab

… „»Ein Volk ist immer soviel wert, wie es sich in seinen Toten ehrt.«“ …

lc: Volkstrauertag: Gedenken an die tapferen Kämpfer der Wehrmacht