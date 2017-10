Links/Rechts 28.10.17

.

… „Trump gab den Behörden weitere 180 Tage, die fraglichen Dokumente zu schwärzen und dann zu veröffentlichen.“ …

Anm.: peinlicher, feiger alter Schwätzer! Donald the Duck Trump!

Nicht eine Aktion zieht er durch, die sauber und respektabel wäre…

deshalb lässt man ihn auch unzensiert toben und twittern.

ard: Trump gibt nicht alle Kennedy-Akten frei

… „Die Autoren des Antrags hätten den Begriff „Unabhängigkeitserklärung“ vermieden, um der Zentralregierung keinen Vorwand für Strafverfahren wegen Abtrünnigkeit und Rebellion zu liefern.“ …

Anm.: Vorwand oder Handhabe?

ard: Konflikt um Katalonien – Tag der Entscheidung

… „“The war is morphing,” Graham said. “You’re going to see more actions in Africa, not less; you’re going to see more aggression by the United States toward our enemies, not less; you’re going to have decisions being made not in the White House but out in the field.”“ …

gc: Ron Paul Reminds Americans the US Military is Occupying 53 of 54 African Nations

Anm.: eben in der ZIB2 gesehen:

Die komplett falsche Verdächtigung gegen Cornelius Gurlitt wird zumindest in Österreich nun offen zugegeben: nur 6 seiner 1200 Werke sind Raubkunst; mithin gerade mal 0,5% (Unsicherheiten auch hier).

Nun liegt offen zur Schlussfolgerung: man hat Gurlitt illegal beraubt und in den Tod getrieben. Und keiner entschuldigt sich. Erst jetzt ist es Raubkunst.