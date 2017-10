Links/Rechts 27.10.17

.

… „In dem lateinamerikanischen Land wurden bei einer Protestwelle gegen die Entmachtung des von der Opposition dominierten Parlaments zwischen April und Juli mehr als 120 Menschen getötet.“ …

Anm.: 120fache Mörder bekommen den Preis – passt zu Sacharow

ard: Sacharow-Preis – Auszeichnung für Venezuelas Opposition

… „Täter und Opfer, von beiden Seiten, können nicht beleidigt, sondern allenfalls rehabilitiert werden. Sowohl viele Juden und viele Deutsche, als auch noch mehr Bürger der ganzen Welt, erwarten von uns eine Klärung.“ …

poltaia: Ursula Haverbecks Einlassung zum Tiergarten-Urteil

… „Am 17. März 2011, zwei Tage vor Beginn der Bombardierung der NATO, sagte Gaddafi den Rebellen in Benghazi: „Werft eure Waffen weg, genau wie eure Brüder in Ajdabiya und anderswo. Sie haben ihre Waffen niedergelegt und sind in Sicherheit. Wir haben sie nie verfolgt.“

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten fügt hinzu, dass die libyschen Regierungstruppen, als sie im Februar die Stadt Ajdabiya zurückeroberten, keine Zivilisten angegriffen haben. Gaddafi „versuchte auch, die Demonstranten in Benghazi mit einem Angebot von Entwicklungshilfe zu beschwichtigen, bevor er schließlich Truppen einsetzte“, so der Bericht.

In einem anderen Beispiel zeigt der Bericht, dass nach den Kämpfen im Februar und März in der Stadt Misrata – der drittgrößten Stadt Libyens, die auch von Rebellen besetzt worden war – nur etwa 1 Prozent der von der libyschen Regierung getöteten Menschen Frauen oder Kinder waren.“ …

antikrieg: Bericht des britischen Parlaments führt aus, wie der NATO-Krieg 2011 gegen Libyen auf Lügen basierte

… „Als Begründung wurde die Ablehnung von Deutschland und den Niederlanden genannt. Diese beiden Länder waren besonders stark von dem Skandal betroffen. Bis heute ist aber zum Beispiel völlig unklar, wie viele Eier möglicherweise belastet waren.“ …

RT: Deutschland untersagt Publikation von Daten zum Fipronil-Skandal

… „Die Maßnahme erfolgt, nachdem diese Kanäle „versucht haben, sich im Namen der russischen Regierung in die Wahl [zum US-Präsidenten 2016] einzumischen“.

Das soziale Netzwerk verkündet, bereits verdientes Geld von den beiden Unternehmen verschenken zu wollen.“ …

RT: Alle RT-Accounts und die ihnen verbundenen dürfen nicht mehr auf Twitter werben

RT: Aufgedeckt: Wie Twitter RT dazu bringen wollte, in US-Wahlen zu investieren

… “ Im letzten Monat beschloss das US-Justizministerium, dass sich RT als einziges Nachrichtenmedium in den Vereinigten Staaten als „ausländischer Agent“ registrieren muss. Dieser Status geht zurück auf den Foreign Agents Registration Act, der im Jahr 1938 erlassen wurde, um Nazipropaganda in den USA zu bekämpfen. Eine Sprecherin von RT erklärte bereits, dass man „alles unternehmen wird, damit RT sich nicht registrieren muss“. Die Registrierung bedeutet, dass nicht nur alle wirtschaftlichen Aktivitäten des Unternehmens offengelegt werden müssen. Auch die persönlichen Informationen aller Mitarbeiter landen dann beim Justizministerium.“ …

RT: Informationskrieg gegen RT: USA gehen auch im Internet gegen russisches Medium vor